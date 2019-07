WHO ruft Ebola-Notstand im Kongo aus

Kinshasa. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der grassierenden Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo den Notstand ausgerufen. Die Weltgemeinschaft müsse ihre Anstrengungen im Kampf gegen die lebensgefährliche Infektionskrankheit in dem zentralafrikanischen Land verstärken, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Hilfsorganisationen wie Unicef und das Rote Kreuz begrüßten die Entscheidung der WHO.

Die WHO verhängte den Gesundheitsnotstand nach dem Tod eines Ebola-Patienten in der Stadt Goma am Kivusee im Osten des Landes, unmittelbar an der Grenze zu Ruanda. Im Juni waren außerdem zwei Ebola-Fälle im Nachbarland Uganda registriert worden. Seit Ausbruch der Ebola-Epidemie im vergangenen August im Osten des Kongo haben sich 2500 Menschen mit dem Virus infiziert, fast 1700 von ihnen sind seither gestorben.

UNO-Spendenaufruf

WHO-Experten äußerten ihre Enttäuschung über die Verzögerungen bei der Finanzierung von Hilfsmaßnahmen wegen der Ebola-Epidemie. Die UNO wird in den kommenden Tagen einen Spendenaufruf starten, der mehrere hundert Millionen Dollar einbringen soll. Zugleich forderten die WHO-Experten, die anderen Länder dürften die Infektionskrankheit nicht als Ausrede für Beschränkungen des Handels und von Reisen nutzen.

Bisher hat die WHO erst vier Mal den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen: 2009 wegen der Verbreitung des Schweinegrippe-Virus, 2014 wegen der Kinderlähmung und der verheerenden Ebola-Epidemie in den westafrikanischen Ländern Liberia, Guinea und Sierra Leone sowie 2016 wegen der Ausbreitung des Zika-Virus in Lateinamerika. (APA/AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2019)