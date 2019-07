Moskau ist ein Minenfeld für Selenskij

Moskau. Dass ausgerechnet Olga Skabejewa vor dem Lefortowo-Gericht in Moskau erschien, werteten manche als Hinweis für eine Sensation. Skabejewa ist eine bekannte Kreml-treue Moderatorin im russischen Staats-TV. Am Mittwoch war sie dabei, als über das Schicksal der 24 ukrainischen Matrosen entschieden wurde. Staatsmedien sind in der Regel über die Pläne der Mächtigen besser informiert als andere Berichterstatter. Sie tauchen auf, wenn dem Kreml ein Thema wirklich wichtig ist. Das Gerücht über die mögliche Freilassung der Matrosen hatte nicht nur Journalisten elektrisiert, auch die Angehörigen der im Vorjahr in der Meerenge von Kertsch festgesetzten Männer waren hoffnungsfroh.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft