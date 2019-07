Merkel: "Müssen akzeptieren, dass Grüne so stark sind"

Am Freitag gab Angela Merkel ihre traditionelle Sommerkonferenz - rechtzeitig, bevor sie sich in die Sommerferien nach Südtirol verabschiedet. Doch heuer fand die Fragestunde zu einem höchst brisanten Zeitpunkt statt: Am Dienstag wurde ihre jahrelange Gefährtin Ursula von der Leyen vom EU-Parlament zur EU-Kommissionspräsidentin bestimmt. Kurz darauf übernahm eine andere Vertraute Merkels, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, von der Leyens Posten.

Es war ein gerissener Coup der deutschen Kanzlerin: Merkel und Kramp-Karrenbauer sollen zwei Wochen über die Personalie verhandelt haben, berichtet der „Spiegel“. Die CDU-Vorsitzende aber habe sich erst am Dienstag entschieden, tatsächlich die Nachfolge im Verteidigungsministerium anzutreten. Damit konnte das Verhältnis von Frauen und Männern im Kabinett gewahrt werden, sagte Merkel. „Das war mir sehr wichtig“. Zudem bringe Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin das politische Gewicht für das Amt in dem Ressort mit.

Merkel hatte ihre Funktion als CDU-Chefin vergangenen November zurückgelegt. Seitdem sanken die Zustimmungswerte für die Christdemokraten in den Umfragen: Im jüngsten ZDF-Politbarometer liegt die CDU mit 28 Prozent der Stimmen nur drei Prozent vor den Grünen, die 25 Prozent der Befragten wählen würden. Dennoch: Sie bereue nicht, nicht mehr Parteichefin zu sein, sagte Merkel - und gab sich wie immer sehr gelassen: „Die Grünen sind sehr stark. Das muss man so akzeptieren.“ Doch: „Wenn wir [Merkel und Kramp-Karrenbauer, Anm.] das ruhig weiter machen, werden wir bessere Ergebnisse erzielen.“

Berlin will CO2-Ausstoß teurer machen

Aber meinte Merkel: Die Aufholjagd der Grünen habe die Frage aufgeworfen, in welchen Bereichen die Regierung sich verbessern müsse. Sie wolle die Klimaschutzziele einhalten und gleichzeitig Wirtschaftswachstum und Innovation garantieren. Und Merkel gab zu: „Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta Thunberg und viele junge Leute darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht, hat uns dazu gebracht, entschlossener an die Sache zu gehen.“ Zwei Drittel der Deutschen sagen in Umfragen, dass zu wenig für den Klimaschutz getan wird.

Merkel nannte den Kampf gegen den Klimawandel als eine der großen Herausforderungen für die nächste Zeit. Derzeit hinkt Deutschland seinen Klimazielen hinterher. Eigentlich sollten die CO2-Emissionen gegenüber 1990 bis 2020 um 55 Prozent gesenkt werden. Im Moment sind jedoch nur knapp 30 Prozent erreicht. Der beste Weg, um das Ziel zu erreichen, sei eine CO2-Bepreisung, sagte Merkel: Die deutsche Regierung will, dass der Ausstoß des Klimagases CO2 teurer wird. Konkrete Maßnahmen sollen im Herbst beschlossen werden. Außerdem nannte sie den Kohle-Ausstieg bis 2038 und die Waldaufforstung als wichtige Maßnahmen.

„Hoffe, dass es danach ein weiteres Leben gibt“

Auch Merkels Gesundheit war nach mehreren öffentlichen Zitterattacken in den vergangenen Wochen Thema bei der Pressekonferenz: Sie verstehe die Fragen nach ihrem Zustand, meinte die Kanzlerin. In ihrer Verantwortung als Regierungschefin sei es wichtig, „regierungsfähig“ zu sein. Und das sei sie weiterhin. Außerdem: „Als Mensch habe ich persönlich ein großes Interesse an meiner Gesundheit.“ 2021 will Merkel ihre politische Karriere beenden. „Ich hoffe, dass es danach ein weiteres Leben gibt.“