Kosovo-Premier Ramush Haradinaj tritt zurück

Wien/Prishtina. Es ist ein Schritt, der die Innenpolitik des Kosovo gewaltig durcheinanderwirbelt. Am Freitag ist Ramush Haradinaj, der Regierungschef des Balkanstaates, zurückgetreten. Als Grund führte er an, dass er als Verdächtiger vor das Sondertribunal für Verbrechen im Kosovo geladen worden sei. Er wolle dort nicht als Premier auftreten, „um nicht dem Prestige des Landes zu schaden“.

Freispruch in Den Haag 2012

Das Spezialgericht mit Sitz in Den Haag und Prishtina nahm 2017 die Arbeit auf und soll vor allem Verbrechen der kosovo-albanischen Untergrundarmee U?K von 1998 bis 2000 untersuchen. Der Kosovo hatte der Gründung des Tribunals als eine Voraussetzung auf dem Weg in die EU zugestimmt. Haradinaj war während des Kampfes gegen die Herrschaft Serbiens UÇK-Feldkommandant im Westkosovo. Vom UN-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien in Den Haag wurde er 2012 freigesprochen. (w. s.)

