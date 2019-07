Auf der Jagd nach dem IS-Kalifen

Die Sonne knallt gnadenlos vom Himmel und der Wüstenwind fühlt sich an, als beiße er in die Haut. Für die fünf Soldaten der irakischen Armee muss die Hitze eine Qual sein. Sie schieben in voller Kampfmontur mit Helm, Munitionsweste und geschultertem Gewehr Wache. Ihr Posten liegt auf einem knapp 100 Meter hohen Hügel und besteht aus zwei mit Sandsäcken befestigten Maschinengewehrstellungen. Schatten gibt es nur in einer notdürftig zusammengeschraubten, winzigen Wellblechhütte. Sie ist fünf Quadratmeter klein, aber mit lila- und goldfarbenen Plastikgirlanden geschmückt. An einer Stoffwand mit Blumenmuster hängt eine selbst gemalte Landkarte.



Die Soldaten auf dem Berg sind der letzte Außenposten wenige Kilometer außerhalb von ar-Rutba, einer Kleinstadt im Westen der Provinz Anbar. „Sie wollen da hinaus?“, fragt ein Offizier entsetzt und deutet auf die schier endlose Wüstenlandschaft. „Da draußen sind IS-Kämpfer, und wir fangen uns nur eine Kugel ein“, ruft der Oberst und klopft sich mit der Hand mehrfach auf die Brust. Er würde sich nicht einmal in einem gepanzerten Humvee nur einen Kilometer weit hinauswagen: „Nie im Leben, und schon gar nicht mit einem einzigen Fahrzeug.“ Er nimmt seine Kappe ab und fährt sich mehrfach nervös über den glattrasierten Schädel. „Wir fahren nur im Konvoi in die Wüste, in Begleitung von zwei Apache-Hubschraubern und Luftunterstützung durch Kampfflugzeuge.“

