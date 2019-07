Gerüchte im Netz über Tod des turkmenischen Präsidenten

In russischen Online-Medien mehrten sich gestern Berichte, wonach der Präsident Turkmenistans, Gurbanguly Berdymuchammedow, am Wochenende verstorben sein soll. Offizielle Stellen in der Hauptstadt Aschgabat äußerten sich zunächst nicht zu den Gerüchten.

Nur die Botschaft Turkmenistans in Kirgisistan wies die Gerüchte zurück. Die oppositionelle Webseite Chronik Turkmenistans berichtete, dass das Staatsoberhaupt zu einem geheimen Krankenbesuch nach Deutschland aufgebrochen sei, wo seine Mutter behandelt wird. Gesichert ist lediglich: Berdymuchammedow ist offiziellen Angaben zufolge am 15. Juli in den Sommerurlaub gegangen.

Nahrungsmittelkrise wird verschwiegen

Was genau also hinter den Gerüchten steckt, war am Sonntag unklar. Doch auch im Nachbarland Usbekistan benötigten die Behörden mehrere Tage, bis sie den Tod des Diktators Islam Karimow im Jahr 2016 verkündeten.

Die Geheimniskrämerei ist typisch für die Lage in dem zentralasiatischen Land. Turkmenistan ist einer der verschlossensten Staaten weltweit. Nachrichten fließen nur spärlich aus der Hauptstadt Aschgabat. Derzeit ist das rohstoffreiche Land, das vor allem Gas exportiert, von einer schweren Nahrungsmittelkrise betroffen. Doch davon ist in den Staatsmedien nichts zu lesen. Glaubt man ihren Berichten, sind die knapp sechs Millionen Einwohner des Wüstenstaates wohlhabend und überglücklich mit ihrer politischen Führung. Oppositionsmedien zeichnen ein anderes Bild: eines von tiefer Armut, Emigration und Verfolgung von politischen Gegnern.

Schütze und Sportler

Der 62-jährige Berdymuchammedow ist seit 2007 im Amt. Er trat damals die Nachfolge seines despotischen Vorgängers Saparmurat Njasow an, sich selbst als „Turkmenbaschi“ (Anführer der Turkmenen) bezeichnete. Zunächst dämmte Berdymuchammedow den Personenkult seines Vorgängers ein. Dieser hatte mit goldenen Statuen Njasows und der Pflichtlektüre seines Buches, der folkloristischen „Ruchnama“, kuriose Formen angenommen. Doch mittlerweile hat der neue Staatschef einen eigenen Personenkult entwickelt. Berdymuchammedow inszeniert sich regelmäßig als talentierter Sänger, wagemutiger Reiter, Rennfahrer und treffsicherer Schütze.