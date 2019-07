China soll Nutzungsrechte für Militärbasis in Kambodscha erworben haben

China hat offenbar einen Geheimvertrag mit Kambodscha über die Nutzung einer Marinebasis abgeschlossen. Die Vereinbarung gewähre der Volksrepublik exklusiven Zugang zu einem Teil der Anlage am Golf von Thailand, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Der Deal dürfte China eine Nutzung der Basis über 30 Jahre erlauben, zitiert das „Wall Street Journal“ US-Beamte. Der Vertrag werde automatisch alle zehn Jahre verlängert. Die Volksbefreiungsarmee dürfe in der Anlage Militärpersonal stationieren, Waffen lagern und Kriegsschiffe anlanden. Stimmen die Berichte, wäre es nach Dschibuti Chinas zweite Militärbasis im Ausland.

Eine solche Vereinbarung würde China die Möglichkeit geben, territoriale Ansprüche und wirtschaftliche Interessen im Südchinesischen Meer, das an den Golf von Thailand grenzt, geltend zu machen. Seit Jahren baut die Volksrepublik in der Region kleine Riffe regelrecht zu Militärbastionen aus.

Peking will seinen Vorhof sichern

Peking beansprucht 80 Prozent des Gebietes und liegt daher mit den restlichen Anrainerstaaten - Vietnam, Malaysia und den Philippinen - über Kreuz. Die Region ist nicht nur wegen seiner Rohstoffe für die Volksrepublik von Interesse. China erachtet die Gewässer in seinem Vorhof zentral zur Verteidigung seiner nationalen Sicherheit und Souveränität.

Washington aber sieht die freie Schifffahrt in der für den Welthandel wichtigen Region bedroht. Regelmäßig schickt das Pentagon daher Kriegsschiffe nah an den Riffen in der chinesischen Karibik vorbei. Gleichzeitig fürchten die USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute militärische Vormachtstellung in Südostasien zu verlieren.

Kambodscha weist Bericht zurück

Die nunmehrige Einrichtung einer Basis befinde sich ganz in der Nähe eines großen Flughafens, der derzeit von einer chinesischen Firma errichtet werde, schreibt das „Wall Street Journal“. Satellitenbilder zeigten, dass im vergangenen Jahr Arbeiten an der Einrichtung getätigt worden waren. Unter anderem sei eine mehr als drei Kilometer lange Landebahn gebaut worden, die groß genug für chinesische Langstreckenbomber sei.

Kambodscha wies den Bericht am Montag zurück. "So etwas könnte nicht passieren, weil es gegen die kambodschanische Verfassung verstößt, ausländische Militärbasen zu beherbergen", sagte der kambodschanische Regierungschef Hun Sen der regierungsfreundlichen Webseite Fresh News. Ein Sprecher des kambodschanischen Verteidigungsministeriums sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, der Bericht des "Wall Street Journals" sei erfunden und entbehre jeder Grundlage.

China wichtigster Verbündeter

China ist der wichtigste Verbündete von Hun Sen und hat Milliarden an Entwicklungshilfe und Kredite an Kambodscha vergeben. Das US-Verteidigungsministerium hatte Anfang Juli in einem Brief an Kambodscha hinterfragt, warum das Land ein Angebot zur Reparatur der Marinebasis ausgeschlagen hatte und suggeriert, dass China einen Stützpunkt in dem Land suche.

Das US-Außenministerium forderte Kambodscha auf, eine solche Vereinbarung zu kündigen Das Land sei verfassungsrechtlich gegenüber seinem Volk verpflichtet, eine unabhängige Außenpolitik zu verfolgen. Doch gebe es auch kritische Stimmen im Pentagon, berichtet das „Wall Street Journal“: Vielleicht sei man mit Kambodscha zu harsch gewesen, habe die Menschenrechtslage in dem Land zu oft kritisiert und zu wenige Anreize für die Zusammenarbeit geliefert.

(APA/Reuters/me)