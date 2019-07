Spanische Sozialisten machen große Zugeständnisse an Podemos

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Montag im Parlament in Madrid ein Programm für die künftige Regierungsarbeit vorgestellt, das der linken Podemos-Partei erhebliche Zugeständnisse macht. Sánchez stellte eine Erhöhung des Mindestlohns in Aussicht, der zur Zeit bei 1050 Euro im Monat liegt.

Außerdem sollen die Pensionsbezüge an die Inflation gekoppelt und die Ausgaben für Investitionen von 1,2 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) heraufgefahren werden. Sánchez will in dieser Woche als Regierungschef wiedergewählt werden. Dafür ist am Dienstag ein erster und für Donnerstag der vermutlich entscheidende Wahlgang angesetzt. Im ersten Wahlgang dürfte Sánchez die erforderliche absolute Mehrheit verpassen, im zweiten Wahlgang am Donnerstag muss er die relative Mehrheit - also mehr "Ja"- als "Nein"-Stimmen - erzielen. Ob er dies erreicht, ist noch unklar.

Erste linke Koalition seit Franco möglich

Nach Gesprächen über eine mögliche Koalition mit der linksgerichteten Partei Unidas Podemos (UP) am Montagnachmittag sagte die sozialistische Verhandlungsführerin und Vizechefin der geschäftsführenden Regierung, Carmen Calvo: "Wir haben keine Vereinbarung erzielt." Sánchez' Sozialisten (PSOE) und Podemos-Chef Pablo Iglesias streben an, die erste linke Koalitionsregierung seit der Rückkehr Spaniens zur Demokratie nach dem Tod von Diktator Francisco Franco 1975 zu bilden.

Sánchez machte es dafür allerdings zur Bedingung, dass Iglesias nicht ins Kabinett eintritt. Der Erfolg Sánchez' bei der Wiederwahl als Regierungschef hängt neben Podemos auch vom Abstimmungsverhalten baskischer und katalanischer Regionalparteien ab. Der Chef der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC), Gabriel Rufián, erklärte aber bereits, seine Formation werde für die Wahl "kein Hindernis" bilden.

Sánchez will Schuldengrenze

Unabhängig von seinen sozialpolitischen Versprechungen sagte Sánchez, das Haushaltsdefizit solle in diesem Jahr auf zwei Prozent des BIP und die Staatsverschuldung auf 95,8 Prozent des BIP begrenzt werden.

Die Sozialistische Partei stellt im Parlament von Madrid nach der Parlamentswahl vom 28. April 123 Abgeordnete, Podemos 42. Sollte die Wiederwahl Sánchez' auch am Donnerstag scheitern, bleiben ihm zwei weitere Monate Zeit für einen weiteren Anlauf, bevor Neuwahlen ausgerufen werden müssten. Sánchez hatte in den vergangenen Wochen zunächst versucht, die konservative Volkspartei PP und die liberale Partei Ciudadanos für eine Enthaltung bei der Vertrauensabstimmung zu gewinnen. Diese beiden Parteien zeigten sich aber ebenso wie die rechtsextreme Vox entschlossen, gegen seine Wiederwahl zu stimmen.

Sánchez ist seit Juni 2018 im Amt. Damals stürzte er seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy per Misstrauensvotum. Die vorgezogene Wahl hatte er im Februar ausgerufen, nachdem die katalanischen Separatisten seiner Minderheitsregierung bei der Abstimmung über den Etatentwurf die Unterstützung entzogen hatten.

(APA/AFP/dpa)