Chance und Risiko für die Ukraine

Moskau/Kiew. Die Einladung vom Vortag wurde wieder zurückgenommen. Angesichts des wahrlich „nicht schlechten Resultats“ müsse man aus derzeitiger Sicht über keine Koalition verhandeln, sagte Dmytro Rasumkow, Chef der siegreichen Partei „Diener des Volkes“ gestern vor Journalisten. Je mehr Stimmen ausgezählt waren, desto klarer wurde: Die Partei von Präsident Wolodymyr Selenskij erreicht eine historische absolute Mehrheit im Parlament der Ukraine. In dem osteuropäischen Land, in dem Staatschefs oft mit rebellischen Parlamentariern zu kämpfen hatten (bzw. je nach Sichtweise umgekehrt), ist ein „Durchregieren“, eine Machtvertikale in Präsidentenamt, Parlament und der künftigen Regierung, eine Neuheit.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft