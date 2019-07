Venezuela: Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt

Nach dem großflächigen Blackout in Venezuela fließt der Strom in großen Teilen des Landes wieder. In der Hauptstadt Caracas und weiteren Regionen gebe es wieder Elektrizität, teilte die Regierung am Dienstag mit. "Wir sind dabei, die Versorgung wieder vollständig herzustellen", schrieb der staatliche Energiebetreiber Corpoelec im Kurzbotschaftendienst Twitter.

In Venezuela sind am Montagnachmitag erneut die Lichter ausgegangen. Diesmal dürfte es sich um einen massiven Stromausfall gehandelt haben. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Netblocks waren diesmal alle Bundesstaaten des südamerikanischen Krisenlandes von dem Blackout betroffen. Das Telekommunikationsnetz sei zu 94 Prozent

zusammengebrochen.

Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro teilte mit, erste Hinweise deuteten auf einen elektromagnetischen Angriff auf das größte Wasserkraftwerk des Landes am Guri-Stausee hin. In den sozialen Netzwerken berichteten Nutzer am späten Abend aus mehreren Teilen des Landes, darunter die Hauptstadt Caracas, die Lichter seien wieder angegangen.

Bereits im März hatte die Regierung während eines mehr als 100 Stunden langen Stromausfalls in Teilen des Landes von Sabotage gegen das Kraftwerk gesprochen. Sie machte einen von der Opposition und den USA geplanten Cyberangriff verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Sabotage gegen die Energieversorgung gegen den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Im März gab es vier schwere Stromausfälle in Venezuela.

Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt

Die Opposition hingegen spricht von verschleppten Investitionen, Korruption und Missmanagement der Regierung. „Sie haben die Tragödie

mit Rationierung im ganzen Land zu verheimlichen versucht, aber das Versagen ist offensichtlich: Sie haben das Stromnetz zerstört und

haben keine Antworten", twitterte Guaidó am Montag. „Wir Venezolaner

werden uns nicht an diese Katastrophe gewöhnen."

Venezuelas staatliche Eisenbahngesellschaft teilte mit, der

kommerzielle Zugverkehr sei eingestellt worden. Auch die U-Bahn in

Caracas war nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders VTV

betroffen.

Glücklicherweise habe die Regierung nach den früheren „Aggressionen" Sicherheitsprotokolle beschlossen, die eineschnellstmögliche Wiederherstellung der Stromversorgung erlaubten, hieß es in der Mitteilung der Regierung, die der Informationsminister Jorge Rodríguez im Staatsfernsehen vorlas. Auch die Versorgung mit Trinkwasser und medizinischen Leistungen werde sichergestellt. Die Sicherheitskräfte würden für Frieden sorgen.

Millionen auf der Flucht

Seit Anfang des Jahres liefert sich Staatschef Maduro einen erbitterten Machtkampf mit dem Parlamentspräsidenten Guaidó. Zahlreiche Oppositionelle sitzen in Haft. Die UN-Hochkommissarit für Menschenrechte, Michelle Bachelet, warf den Sicherheitskräften vor wenigen Wochen schwere Menschenrechtsverletzungen vor.

Außerdem leidet das einst reiche Land unter einer schweren Versorgungskrise. Aufgrund von Devisenmangel können kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs eingeführt werden. Millionen Venezolaner sind bereits ins Ausland geflohen.

(APA/dpa)