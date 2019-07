USA: Bühne frei für Robert Mueller

San Francisco/Washington. Zuerst wollte er gar nicht sprechen. Dann wurde der mit Spannung erwartete Auftritt um eine Woche verschoben. Nun ist es so weit: Robert Mueller, Sonderermittler rund um die russische Wahleinmischung in den USA, stellt sich am Mittwoch dem Kongress. Mit Argusaugen blickt die Nation nach Washington und fragt sich: Droht dem Präsidenten, Donald Trump, weiteres Ungemach? Werden die Aussagen Muellers die Sprengkraft haben, ein Verfahren zur Amtsenthebung in die Wege zu leiten?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft