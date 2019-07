Aktivistin in St. Petersburg ermordet

Moskau. In St. Petersburg ist eine Zivilgesellschaftsaktivistin von Unbekannten getötet worden. Der Körper von Jelena Grigorjewa, der mehrere Messerstiche und Würgemale aufwies, wurde am Sonntagabend von einem Passanten auf offener Straße gefunden. Die Bluttat dürfte sich Samstagnacht ereignet haben, wie das örtliche Ermittlungskomitee nun bekannt gab.

Das Tatmotiv war zunächst unklar. Die Behörden schließen ein nicht politisches Gewaltverbrechen nicht aus; die Bluttat könnte aber auch in Zusammenhang mit den Überzeugungen und dem politischen Aktivismus des Opfers stehen.

Grigorjewa war als Aktivistin bekannt, die sich unter anderem für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen (LGBT) in Russland einsetzte. Sie nahm auch an Antikriegskundgebungen und Protesten zur Freilassung politischer Gefangener teil. Die 41-Jährige stand im Visier von politischen Gegnern, so sagen es jedenfalls ihre Vertrauten. Sie sei zuletzt wiederholt „Opfer von Gewalt“ gewesen und habe Morddrohungen erhalten, bestätigte ein Bekannter auf Facebook. Grigorjewa und ihr Anwalt hätten die Einschüchterungsversuche bei der Polizei angezeigt, aber keine „bemerkbare Reaktion“ erhalten.

Prämie für Überfälle

Laut der St. Petersburger Nachrichtenseite „Fontanka“ war Grigorjewa mit anderen Aktivisten auf einer Internetseite gelistet, die zu Gewalttaten gegen Homosexuelle aufgerufen hat bzw. sich mit entsprechenden Attacken brüstete. Die militanten Anti-Gay-Aktivisten versprachen zudem erfolgreichen „Jägern von Schwulen“ eine finanzielle Prämie. (som)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2019)