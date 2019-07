Boris Johnson schmiedet offenbar Hardliner-Kabinett

Am Mittwoch wird Boris Johnson zum neuen britischen Premier ernannt. Im Laufe des Nachmittags soll der Konservative von Königin Elizabeth II. formell zum Nachfolger von Theresa May bestimmt werden. Der 55-Jährige gewann die Stichwahl der Tories um den Parteivorsitz und wird damit auch Regierungschef. Erstmals will er sich danach vor Downing Street 10 in seinem neuen Posten an die Nation wenden.

Auch sein Kabinett wird der Brexit-Hardliner voraussichtlich noch am Mittwoch verkünden. Britischen Medien zufolge soll es zu zwei Dritteln aus Brexit-Hardlinern bestehen. Nur ein Drittel der Politiker sei für den Verbleib des Landes in der EU. Zum "Kabinett des modernen Großbritanniens" werden demnach auch mehr Frauen und Politiker ethnischer Minderheiten zählen als bisher. Johnson hat Hunt laut dem Sender Sky das Ressort des Verteidigungsministers angeboten. Hunt habe jedoch abgelehnt.

Bereits vor der sich abzeichnenden Wahl Johnsons hatten mehrere Minister ihren Rückzug angekündigt, da sie dessen kompromisslose Linie in Sachen Brexit nicht teilen: Schatzkanzler Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, ebenso die Staatssekretäre Alan Duncan und Anne Milton.

Priti Patel: Verehrerin der „Eisernen Lady“

Nach einem Bericht der "Times" wird die frühere Entwicklungsministerin Priti Patel eine Schlüsselposition in der Regierung übernehmen: Sie soll Innenministerin werden. Patel war im November 2017 zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass sie sich ohne Absprache im Israel-Urlaub mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen hatte. Sie ist eine große Brexit-Anhängerin.

Patel ist eine glühende Verehrerin der "Eisernen Lady" Margaret Thatcher, die bis 1990 britische Premierministerin war. Sie wird dem rechten Flügel der Konservativen zugeordnet. Die 47-jährige Politikerin kommt aus einer Familie indischstämmiger Ugander, die in den 1960er Jahren nach Großbritannien einwanderten.

Der ehemalige Außenminister Johnson hatte angekündigt, Großbritannien notfalls auch ohne Abkommen aus der Europäischen Union zu führen. Sollte die EU zu keiner erneuten Verlängerung bereit sein, läuft die Frist am 31. Oktober ab - in weniger als 100 Tagen. Das Parlament will einen chaotischen Austritt aber unter allen Umständen verhindern. Er dürfte die Wirtschaft nach Ansicht der britischen Notenbank letztlich in die Rezession stürzen.

(APA/AFP)