Neuer britischer Premier Johnson entlässt Außenminister Hunt

Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat bereits damit begonnen, sein Kabinett umzubauen. Nachdem bereits vier EU-freundliche Minister zurückgetreten waren, hat Johnson am Mittwochabend Außenminister Jeremy Hunt entlassen. Das teilte Hunt auf Twitter mit. Gleichzeitig sicherte er seinem Parteikollegen die volle Unterstützung zu.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support