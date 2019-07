"Das ist ein Blutbad": Johnson startet mit einem Kahlschlag

London. Für seine Antrittsrede als britischer Premierminister wird Boris Johnson nicht in Erinnerung bleiben. Vor der wohl berühmtesten schwarzen Türe der Welt in 10 Downing Street bekräftigte Johnson am Mittwochabend sein Festhalten an einem „Brexit ohne Wenn und Aber“. Die Rede wurde nicht nur ohne die gewohnte Verve vorgetragen, sie war zudem schon nach Minuten durch einen radikalen Umbau des Kabinetts völlig überschattet: „Das ist keine Regierungsumbildung, das ist ein Massaker“, sagte der konservative Abgeordnete Nigel Evans, ein Brexit-Anhänger.

Kaum eine Stunde, nachdem Johnson das Kommando übernommen hatte, waren 16 Minister nicht mehr im Amt. Außenminister Jeremy Hunt widersetzte sich der Degradierung zum Verteidigungsminister – und war weg. Kritiker des neuen Premiers wie Schatzkanzler Philip Hammond, Vizekanzler David Lidington oder Justizminister David Gauke gingen, bevor sie gegangen wurden. Überraschender war die handstreichartige Entlassung von Brexit-Verfechtern wie Verteidigungsministerin Penny Mordaunt, Handelsminister Liam Fox oder Wohnbauminister James Brokenshire.

„Können nur hoffen, dass er weiß, was er tut"

„Das ist ein Blutbad. Und es gefällt mir nicht“, sagte ein Konservativer im Schutz der Anonymität. „Wir können nur hoffen, dass Johnson weiß, was er tut.“

Was er vorhatte, war tatsächlich bekannt: Der neue Premier wollte ein Kabinett mit klarer Mehrheit der Brexit-Anhänger, die sein persönliches Vertrauen genießen, zusammenstellen. Ein derart radikales Vorgehen war allerdings nicht einmal in seinem engsten Umkreis erwartet worden. Tim Shipman von der „Sunday Times“ und Regierungsinsider erinnerte per Twitter: „Als Johnson in seinem letzten Interview vor der Amtsübernahme nach seiner Lieblingsfilmszene gefragt wurde, antwortete er: Die Massenhinrichtungen aus Rache am Ende des Paten.“

Die Serienentlassungen verdrängten vorübergehend sogar die Spekulationen über Ernennungen. Neuer Schatzkanzler wurde Sajid Javid. Der bisherige Innenminister und Johnson seien „nicht eng“, wie es in politischen Kreisen heißt. Als Sohn einer pakistanischen Einwandererfamilie, der sich an die Spitze des Investment-Bankings hochgearbeitet hatte, wäre Javid aber genau das gewünschte Signal. Das neue Kabinett solle einen „Querschnitt durch die Bandbreite unserer Talente“ geben und zahlreiche Minderheitenvertreter und Frauen aufweisen – hieß es aus der Umgebung des Premiers.

Neuer Außenminister ist Ex-Brexit-Staatssekretär Dominic Raab. Innenministerin wurde Priti Patel, eine glühende Brexit-Anhängerin indischer Herkunft aus Uganda, die 2017 unter umstrittenen Umständen zurücktreten hatte müssen. Als De-facto-Stellvertreter von Johnson wurde sein einstiger Brexit-Mitstreiter und späterer Widersacher Michael Gove gehandelt. Ein Comeback soll auch der Mastermind der Referendumskampagne von 2016 feiern: Dominic Cummings, Erfinder des Slogans „Take Back Control“, soll politischer Berater des Premiers werden. Damit wird der Beamtenschaft der offene Konflikt angetragen, nachdem ihnen von Brexit-Ultras längst vorgeworfen wird, den EU-Austritt zu hintertreiben.

Der Brexit war auch das Hauptthema in Johnsons erster Rede als Premier. Er wiederholte, dass er sofortige Neuverhandlungen mit der EU über den Austrittsvertrag anstrebe: „Die Arbeit beginnt jetzt.“ Für die „geringe Möglichkeit“, dass Brüssel dazu nicht bereit sei, stellte Johnson gleich einmal klar, wer an einem No Deal-Brexit schuld wäre: „Dann wären wir gezwungen, ohne ein Abkommen auszuscheiden.“

Milliarden-Schmiermittel

„Auch wenn wir ein derartiges Ende keinesfalls wollen, ist es nur vernünftig, dass wir uns nun darauf vorbereiten“, sagte Johnson weiter. Die Mittel seien jedenfalls kein Problem: Bei einem No Deal „hätten wir 39 Milliarden Pfund als Schmiermittel“, jenen Betrag, den London als Ausstiegszahlung aus bestehenden Verpflichtungen akzeptiert hatte. In diplomatischen Kreisen lautete die erste Reaktion: „zum Haare raufen“.

Zuvor hatte Premier Theresa May Abschied genommen. Dem Land zu dienen, sei ihre „größte Ehre gewesen“, sagte sie. Die Willkommensgrüße an Nachfolger Johnson fielen frostig aus: „Ihre Erfolge werden die Erfolge unseres Volkes sein.“ In einer Meisterklasse der Heuchelei bereiteten ihr jene 650 Abgeordneten, die sie mit der Ablehnung ihres Brexit-Deals zum Rücktritt gezwungen hatten, einen Abgang mit Standing Ovations.