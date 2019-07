Trump legt Veto ein: Grünes Licht für Waffenverkäufe an Saudiarabien

Diese Blockadehaltung des US-Kongresses ließ US-Präsident Donald Trump nicht durchgehen: Vergangenen Donnerstag hatten die Abgeordneten ein Rüstungsgeschäft mit Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Umfang von 8,1 Milliarden Dollar gestoppt. Nun legte Trump am Mittwoch ein Veto ein. Es war das dritte Veto seiner Amtszeit.

Der vom Kongress geforderte Stopp der Waffenlieferungen belaste Amerikas globale Wettbewerbsfähigkeit und die Beziehungen mit wichtigen Verbündeten, erklärte Trump. Die Regierung hatte sich wegen des abzeichnenden Widerstands einer Ausnahmeklausel bedient, um die Exporte sofort zu ermöglichen. Im Kongress wäre nun sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig, um dieses Veto aufzuheben - was als sehr unwahrscheinlich gilt.

Die Abgeordneten wollten mit dem Stopp der milliardenschweren Rüstungsdeals ein deutliches Signal der Missbilligung an den Präsidenten senden. Trumps Regierung hatte im Mai in einem seltenen Schritt den Kongress umgangen, um den Verkauf von Waffen, Munition, Ausrüstung und Flugzeug-Wartungsarbeiten an seinen traditionellen Verbündeten Saudiarabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien zu genehmigen.

Eskalation im Jemen-Krieg befürchtet

US-Außenminister Mike Pompeo begründete das Vorgehen damals damit, die Lieferungen seien wegen der Aktivitäten von Saudiarabiens Erzfeind Iran dringend nötig. Die Umgehung des Kongresses stieß aber bei Abgeordneten und Senatoren auf scharfe Kritik - auch in den Reihen von Trumps Republikanern.

Befürchtet wird nun, dass die Waffenlieferungen den Jemen-Krieg weiter anheizen könnten. Der Iran unterstützt im Jemen die schiitischen Houthi-Rebellen. Saudiarabien steht dagegen an der Spitze einer arabischen Allianz, die die Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi unterstützt.

Zudem gab es Unzufriedenheit über das Vorgehen der US-Regierung im Fall das getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, einem in den USA lebenden Kolumnisten der "Washington Post". Der 59-Jährige war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem aus Riad angereisten Spezialkommando ermordet worden, als er Papiere für seine Hochzeit abholen wollte.

(APA/dpa)