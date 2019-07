Tunesiens Staatschef ist verstorben

Tunis. Er war einer der ältesten Staatschefs der Welt. Als er 88Jahre war, wählten ihn die Tunesier 2014 in das höchste Amt der nordafrikanischen Landes. Mit 92 ist Béji Caïd Essebsi nun am Donnerstag, dem 62. Nationalfeiertag seiner Heimat, im Militärspital von Tunis gestorben. Bereits am Nachmittag wurde der 85-jährige Parlamentspräsident Mohamed Ennaceur als neuer Interimspräsident vereidigt. Laut Verfassung ist er verpflichtet, bis spätestens zum 90. Tag Neuwahlen auszurufen – also bis Ende Oktober.

Der Tod Essebsis trifft Tunesien in einer angespannten politischen und ökonomischen Lage. Die Wirtschaft stagniert, Staatsschulden und Arbeitslosigkeit wachsen, obwohl der Tourismus nach der Terrorkrise von 2015 sein bisher bestes Jahr verbucht.

Nach dem Arabischen Frühling 2011 war Essebsi der erste frei gewählte Präsident. Im Wahlkampf präsentierte sich der Politveteran als Vater der Nation und Bewahrer des säkularen Erbes gegen den wachsenden Einfluss der Islamisten – eine Botschaft, die bei vielen Tunesiern gut ankam. 2018 überraschte Essebsi mit dem Vorschlag, tunesischen Frauen künftig die gleichen Erbrechte einzuräumen wie den Männern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2019)