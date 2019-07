Hongkonger Protest verlagert sich auf den Flughafen

Diesmal verlagerten sich die Proteste vom Zentrum an den Rand Hongkongs: Flugbegleiter und Flughafenpersonal haben am Freitag einen für elf Stunden geplanten Protest begonnen, um gegen die Regierung und die Polizei der Sonderverwaltungszone zu protestieren. Dabei wurden sie von zumeist in Schwarz gekleideten Demonstranten unterstützt. Schwarz ist die Symbolfarbe der seit knapp zwei Monate andauernden Proteste.

Hunderte versammelten sich in der Abflughalle, wo sich viele von ihnen friedlich auf den Boden setzten oder den Reisenden ihre Protestschilder entgegenstreckten. Trotz eines Polizeiverbots will die Protestbewegung auch am Samstag wieder auf die Straße gehen. Der Marsch soll im Hongkonger Stadtteil Yuen Long starten, wo am vergangenen Wochenende regierungskritische Demonstranten nach einem Protest auf dem Heimweg von Schlägertrupps angegriffen worden waren.

Auf Videoaufnahmen waren Männer in weißen T-Shirts zu sehen, die vor allem am Bahnhof von Yuen Long und in Zügen mit Eisenstangen und Stöcken auf Demonstranten einschlugen. 45 Menschen wurden bei den Angriffen zum Teil schwer verletzt. Protestler werfen der Polizei vor, sie nicht geschützt zu haben. Kritiker machten bezahlte Banden aus der Umgebung für die Angriffe verantwortlich - und warfen Peking vor, der Drahtzieher gewesen zu sein. Das Verbindungsbüro der Volksrepublik in Hongkong wies diese Vorwürfe aber zurück.

Peking drohte erstmals mit militärischem Einschreiten

Hongkongs Polizeibehörde untersagte den für Samstag geplanten Marsch mit der Begründung, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte. Am Mittwoch hatte zudem die Regierung in Peking zum ersten Mal gedroht, mit Militärgewalt einzuschreiten, sollte sie die Unruhen nicht in den Griff bekommen. In sozialen Netzwerken riefen Protestler dennoch dazu auf, nach Yuen Long zu kommen.

Auslöser für die Demonstrationen war ein umstrittener Gesetzentwurf zur Auslieferung beschuldigter Personen an China. Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetz mittlerweile zwar "für tot" erklärt. Allerdings ging sie nicht auf die Forderung der Demonstranten ein, den Gesetzentwurf formell zurückzuziehen. Auch richteten sich Proteste gegen die Polizei, die gegen Demonstranten zum Teil mit Gummigeschossen, Knüppeln und Tränengas vorgegangen war.

Die frühere britische Kronkolonie wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" als eigenes Territorium autonom regiert. Anders als die Menschen in der Volksrepublik genießen die Hongkonger nach dem Grundgesetz für die chinesische Sonderverwaltungsregion das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit. Viele der sieben Millionen Hongkonger befürchten zunehmend, dass ihre Freiheiten beschnitten werden könnten.

