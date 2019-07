Oman vermittelt in Iran-Krise

Im staatlichen iranischen Sender Press TV gehörte der Besuch zu den Topmeldungen. Bilder zeigten den iranischen Außenminister, Mohammed Javad Zarif, beim Handschlag mit seinem Amtskollegen aus dem Oman, Yousuf bin Alawi. Bei dem Treffen in Zarifs Amtssitz in Teheran sei es neben den bilateralen Beziehungen auch um „regionale Entwicklungen“ gegangen, hieß es. Tatsächlich dürfte der zweite Besuch von Yousuf bin Alawi in der iranischen Hauptstadt innerhalb von drei Monaten darauf abgezielt haben, angesichts der Eskalation am Golf zu vermitteln.

Mit einer Exklave grenzt der Oman direkt an die strategisch bedeutsame Straße von Hormuz, wo der Iran am 19. Juli einen britischen Tanker festgesetzt hatte. In dieser Woche hat das Außenministerium des Sultanats den Iran und Großbritannien bereits zu einer Lösung im Tankerstreit gedrängt. Nach dem Treffen der beiden Chefdiplomaten twitterte das Außenministerium Omans, die beiden Männer hätten „die Stabilität und Sicherheit in der Region und die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz“ besprochen.

Der Oman hatte bei Streitigkeiten zwischen Teheran und dem Westen wiederholt als Vermittler agiert. Mit der Festsetzung des britischen Tankers will der Iran die Freigabe eines iranischen Tankers erzwingen, den die britische Marine Anfang Juni vor Gibraltar gestoppt hat. London hat eine militärische Schutzmission für Öltanker vorgeschlagen, an der sich mehrere europäische Staaten beteiligen wollen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2019)