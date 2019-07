Moskauer bieten Putin die Stirn

Moskau. Es waren Bilder wie aus zwei getrennten Welten: Im Moskauer Zentrum zerrten und knüppelten Polizisten die für freie Wahlen protestierende Großstadtjugend von den Straßen. Vor St. Petersburg ließ sich Präsident Wladimir Putin unterdessen in einem durchsichtigen Tauchboot an den Grund des Finnischen Meerbusens versenken, um ein im Zweiten Weltkrieg untergegangenes U-Boot zu inspizieren. Putin auf Tauchstation: Ein ungewollt ironischer Kommentar zu dem teilweise brutalen Polizeieinsatz. Der Staatschef, der gestern der traditionellen Marine-Parade in St. Petersburg beiwohnte, äußerte sich bisher nicht zu den verstörenden Szenen aus der Hauptstadt.

