Griechen stoppten Schlepperfahrzeuge auf Weg nach Italien

Nach der weitgehend erfolgreichen Schließung der "Balkanroute" versuchen Schlepperbanden jetzt vermehrt, Migranten von Griechenland aus per Fähre nach Italien zu bringen, von wo aus sie meist weiter Richtung Deutschland ziehen.

Die Polizei in Athen nahm nun Schlepper fest, die nicht weniger als 49 Menschen aus verschiedenen Ländern im Hohlraum eines Lkw und in einem Pkw zusammengepfercht hatten. Sie sollen für die Fahrt per Fähre nach Italien und weiter nach Mitteleuropa je zwischen 4000 Euro und 5000 Euro an die Schlepper gezahlt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die westgriechischen Häfen von Patras und Igoumenitsa sind seit 20 Jahren schon Drehscheiben illegaler Migration auf der Route Türkei-Griechenland-Italien. Von dort laufen täglich mehrere Fähren zu den italienischen Häfen Brindisi, Bari, Ancona, Venedig und Triest aus. In Griechenland harren aktuell gut 70.000 Flüchtlinge und Migranten aus, die eigentlich nach Mittel- und Westeuropa wollen.

(DPA/APA)