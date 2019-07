Bericht: "Tyrannisches Verhalten" und Freunderlwirtschaft bei UN-Beamten

Ein interner Untersuchungsbericht der UNO wirft ein schlechtes Licht auf die Führung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). In dem vertraulichen Papier, das der Nachrichtenagentur AFP in Kopie vorliegt, ist von Missmanagement und Machtmissbrauch auf höchster Ebene bis hinauf zu UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl, einem Schweizer, die Rede.

Das Hilfswerk sicherte seine volle Kooperation bei den Untersuchungen zur Aufklärung der Vorwürfe zu. Eine Stellungnahme wollte das UNRWA wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht abgeben.

Die Vorwürfe treffen das UNRWA inmitten einer stark angespannten Finanzlage und erheblichen politischen Drucks. Die USA hatten 2018 ihre Zahlungen an das Hilfswerk zunächst ausgesetzt und später gekürzt. Die USA waren lange der größte Geldgeber des UNRWA. Washington wirft der Einrichtung vor, wesentlich zur Verlängerung des Nahostkonflikts beizutragen. Das UNRWA unterstützt palästinensische Flüchtlinge im Libanon, in Jordanien, Syrien und in den Palästinensergebieten.

Diskriminierung, Machtmissbrauch...

Die Vorwürfe der internen Ermittler umfassen "sexuelles Fehlverhalten, Freunderlwirtschaft, Diskriminierung und anderen Machtmissbrauch zum eigenen Nutzen, zur Unterdrückung legitimer abweichender Meinungen und zur Erlangung anderweitiger persönlicher Ziele". Ein ranghoher UNRWA-Mitarbeiter musste die Organisation dem Bericht zufolge wegen "ungebührlichen Verhaltens" im Zuge der Untersuchungen verlassen, andere seien aus "persönlichen Gründen" zurückgetreten.

Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen eine kleine Anzahl ausländischer Führungskräfte - auch gegen Krähenbühl selbst. Der 53-jährige Diplomat aus Genf soll eine Beziehung zu einer Kollegin gehabt haben, die nach einem "äußerst schnellen" Auswahlverfahren 2015 auf einen ihm persönlich zugeordneten, neu geschaffenen Beraterposten kam. Auf diese Weise habe sie Krähenbühl bei Business-Class-Flügen weltweit begleiten können.

Eine Stellvertreterin des Schweizers wiederum soll ihre Stellung ausgenutzt haben, um ihrem Ehemann einen gut dotierten Job zu verschaffen. Der Frau wird zudem ein tyrannisches Führungsverhalten vorgeworfen; sie habe unliebsame Kollegen von Entscheidungsprozessen ferngehalten. Die Frau hat das UNRWA kürzlich „aus persönlichen Gründen" verlassen.

Ähnliche Vorwürfe des Schikanierens von Mitarbeitern werden gegen eine andere Führungskraft erhoben, von der sich das UNRWA ebenfalls getrennt habe. Beide Ex-Mitarbeiter waren nicht erreichbar.

Bericht kursiert seit Dezember

Krähenbühl erklärte gegenüber AFP, falls die Untersuchungen zu Ergebnissen führen sollte, die "Korrekturmaßnahmen oder andere Managementmaßnahmen erforderlich machen, werden wir nicht zögern, diese zu ergreifen". Der Untersuchungsbericht ware bereits im Dezember ans UN-Generalsekretariat in New York gesandt worden. Seither inspizierten UN-Prüfer die UNRWA-Büros in Jerusalem und Amman (Jordanien).

(APA/AFP)