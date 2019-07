Trump: "Bin die am wenigsten rassistische Person auf der ganzen Welt"

US-Präsident Donald Trump hat die nach seinen jüngsten Verbalattacken erhobenen Rassismus-Vorwürfe zurückgewiesen - wie es für ihn üblich ist in Superlativen. "Ich bin die am wenigsten rassistische Person auf der ganzen Welt", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus. "Kein Präsident vor mir hat so viel für die Afroamerikaner getan." Die Arbeitslosigkeit unter schwarzen US-Bürgern sei historisch niedrig.

Trump hatte am Wochenende mit einer Reihe von Twitter-Botschaften für Empörung gesorgt. Er beschimpfte den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings als "brutalen Tyrannen" und beschrieb dessen Wahlkreis in Baltimore als "widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch". Am Montag ließ er beleidigende Tiraden gegen den schwarzen Bürgerrechtler Al Sharpton vom Stapel, den er als "Betrüger" und "Unruhestifter" bezeichnete. "Er hasst Weiße und Polizisten", twitterte Trump.

Mitte Juli hatte Trump vier dunkelhäutige Politikerinnen der Demokraten attackiert, die er dazu aufrief, in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zurückzukehren. Schon damals setzte er sich gegen Rassismus-Vorwürfe zur Wehr. "Ich habe keinen Funken Rassismus in mir", betonte er. Kritiker werfen dem US-Präsidenten hingegen vor, er spalte mit seinen verbalen Angriffen die USA. Für seine Wiederwahl 2020 setzt Trump vor allem auf seine mehrheitlich weiße Anhängerschaft.

(APA/AFP)