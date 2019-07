USA bitten Berlin um Hormuz-Einsatz

Washington/Berlin. Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben offiziell darum gebeten, sich an einer militärischen Schutzmission für Handelsschiffe in der Straße von Hormuz zu beteiligen. „Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormuz zu helfen und die iranische Aggression zu bekämpfen“, erklärte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin.

Die deutsche Regierung hatte bisher erklärt, dass keine Anfrage vorliege. Auch sind Details zu der Mission noch nicht bekannt. Die Vorgängerregierung in London hatte eine entsprechende Mission vor gut einer Woche angeregt. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2019)