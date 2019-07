Flüchtiger Ex-Präsident El Salvadors wird Nicaraguaner und entgeht Auslieferung

Der wegen Korruptionsvorwürfen flüchtige Ex-Präsident von El Salvador, Mauricio Funes, hat eine interessante Methode gefunden, um seine Auslieferung an die Justiz seines Heimatlandes zu verhindern: Der 59-jährige Linkspolitiker, der von 2009 bis 2014 regiert hatte, hat die Staatsbürgerschaft des ebenfalls zentralamerikanischen Landes Nicaragua angenommen, wie am Dienstag in Nicaraguas Amtsblatt publiziert worden war. Damit kann er laut Verfassung Nicaraguas nicht an fremde Staaten ausgeliefert werden.

Funes, der früher als Journalist tätig war, wird seit 2016 beschuldigt, sich illegal bereichert zu haben. Es geht im Kern um einen Betrag von etwa 600.000 US-Dollar auf seinen Konten, für den er keine hinreichende Auskunft geben konnte. Eine Ladung vor Gericht ignoerierte Funes und floh im Sommer 2016 nach Nicaragua, wo er vom sozialistischen Staatschef Daniel Ortega politisches Asyl erhielt.

Angeblich Opfer eines Rachefeldzugs

Funes behauptet, er sei Opfer eines Rachefeldzuges, weil er in seiner Amtszeit Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten Francisco Flores Pérez wegen Korruption eingeleitet hatte. Der rechtskonservative Flores hatte 1999 bis 2004 amtiert und wurde 2014 beschuldigt, als Präsident Hilfsgelder aus Taiwan in Höhe von 15 Millionen Dollar veruntreut zu haben. Es gab eine Parlamentarische Untersuchung und die Justiz wurde aktiv; Flores tauchte unter, stellte sich im September 2014 und starb im Jänner 2016 56-jährig in Hausarrest an einem Schlaganfall.

(APA/DPA/WG)