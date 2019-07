Pfiffe und Buhrufe für Boris Johnson

London. Eine Woche nach der Amtsübernahme durch Boris Johnson kann niemand mehr in Zweifel sein über den EU-Kurs des neuen britischen Premiers: Johnson will den harten Brexit. Er will ihn zum Stichtag 31. Oktober. Und er will, dass die Schuld daran die EU zugewiesen bekommt. Ein No-Deal-Szenario wäre „die Entscheidung unserer Freunde und Partner auf der anderen Seite des Ärmelkanals“, erklärte er auf einer ersten Tour durch die Landesteile des Vereinigten Königreichs.

