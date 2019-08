Neue US-Strafzölle schütteln Rohstoffmärkte durch

Die Ankündigung neuer US-Strafzölle auf chinesische Produkte hat die Rohstoffmärkte am Donnerstag kräftig durchgeschüttelt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sackte zuletzt um 4,35 US-Dollar auf 60,70 Dollar ab. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 4,47 Dollar auf 54,11 Dollar.

Zwar hatten die Ölpreise schon zuvor unter Druck gestanden, die Verluste waren allerdings deutlich kleiner gewesen. Eine durch die Eskalation des Handelskonflikts verursachte Eintrübung der weltweiten Konjunktur dürfte die globale Nachfrage nach Öl beeinträchtigen und damit auf den Preis drücken.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...