Seine erste Wahlniederlage tut Premier Boris Johnson nicht weh

London. Nur eine Woche nach seinem Amtsantritt hat der neue britische Premierminister, Boris Johnson, eine dreifach schmerzhafte Niederlage erlitten: Mit dem Verlust des walisischen Wahlkreises Brecon and Radnorshire an eine gemeinsame Kandidatin des Anti-Brexit-Lagers, die Liberaldemokratin Jane Dodds, haben die Gegner von Johnsons hartem No Deal gezeigt, dass mit ihnen weiter zu rechnen ist. Zum Zweiten ist damit Johnsons Mehrheit im Londoner Unterhaus auf ein Mandat geschmolzen. Schließlich wird es ein Premier wie Johnson nicht leicht hinnehmen, dass keiner seiner Vorgänger seit 1945 nach so kurzer Zeit bereits einen Sitz verloren hat. Dennoch ist es eine Niederlage, die ihn nicht allzu sehr schmerzen wird.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft