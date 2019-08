Entführte Mädchen: Auch Rumäniens Erziehungsministerin entlassen

Die Affäre um zwei verschwundene und möglicherweise getötete junge Frauen, die derzeit Rumänien erschüttert, hat ein neues politisches Opfer. Am Freitag wurde Rumäniens Erziehungsministerin Ecaterina Andronescu nach nur acht Monaten Amtszeit von Ministerpräsidentin Viorica Dancila entlassen. Dancila warf ihr vor, öffentlich die Eltern der Opfer für den Fall verantwortlich gemacht zu haben.

Eine 15-Jährige und eine 18-Jährige waren verschwunden, nachdem sie per Anhalter in der Region um die südrumänische Stadt Caracal unterwegs waren. Ob sie noch leben, gilt für die Staatsanwaltschaft als unklar. Andronescu hatte in einem Fernsehinterview gesagt, sie habe als Kind von ihren Eltern gelernt, zu keinem Unbekannten ins Auto zu steigen. Wenn die Eltern diese Warnung nicht aussprächen, müsse die Schule das tun.

Im Zusammenhang mit demselben Fall war am Dienstag Innenminister Nicolae Moga nach nur sechs Tagen Amtszeit zurückgetreten. Er reagierte damit auf schwere Vorwürfe gegen die Polizei im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Die Polizisten hätten auf Notrufe eines der Opfer und Zeugenaussagen unprofessionell reagiert. Das Thema könnte nach Meinung von Beobachtern angesichts der Präsidentenwahlen im November weitere politische Folgen haben.

Spekulationen um Schicksal der Mädchen

Ein Tatverdächtiger war vor einer Woche festgenommen worden und hatte nach Angaben seines Rechtsanwalts erklärt, die beiden Frauen getötet zu haben, weil sie sich geweigert hätten, mit ihm Sex zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat sich diese Version des Falls aber bisher nicht zu eigen gemacht. Sie ermittelt gegen den Tatverdächtigen vorerst nur wegen Kinderhandels und Vergewaltigung.

In den Medien wird gemutmaßt, dass die jungen Frauen möglicherweise nicht getötet, sondern an Zuhälter weitergegeben worden seien. Auch eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Lokalpolizisten und Frauenhändlern ist Thema der Spekulationen

(APA/dpa)