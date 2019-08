Trump kapituliert vor Kim Jong-un

Tokio. Nordkorea prahlt damit, dass es am frühen Samstagmorgen wieder ein „neues Raketensystem“ erprobt habe. Die Übung sei zur „großen Zufriedenheit“ von Führer Kim Jong-un verlaufen, der den Abschuss zusammen mit führenden Funktionären persönlich verfolgt habe, berichtet die amtliche Agentur KCNA. Es war der bereits vierte Test innerhalb weniger Tage. Nichts Neues also? Doch, denn Nordkoreas Machthaber testet in Wirklichkeit gar nicht so sehr neue Waffen. Er taxiert, wie weit er Donald Trump bereits neutralisiert hat. Eindeutig hat der US-Präsident frühere amerikanische Positionen ohne Not aufgegeben.

