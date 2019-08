USA: Werden türkische Militärintervention in Syrien verhindern

Die USA wollen den angekündigten türkischen Militäreinsatz in Syrien verhindern. „Wir denken, dass jede einseitige Aktion von ihnen (der Türkei) inakzeptabel wäre“, sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstag auf seiner Reise nach Japan zu Journalisten. „Wir werden einseitige Vorstöße verhindern, die gemeinsame Interessen gefährden, die die USA, die Türkei und die SDF haben.“ Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), zu denen auch die kurdische YPG-Miliz gehört, kontrollieren weite Teile Nordsyriens. Sie waren in Syrien der wichtigste Verbündete der USA im Kampf gegen die Jihadisten des sogenannten Islamischen Staates (IS).

Die Regierung in Ankara bezeichnet hingegen die YPG als „Terrororganisation“, da diese als Schwesterorganisation der PKK gilt, die in der Türkei einen Untergrundkrieg führt. Erst am Wochenende hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, dass die türkische Armee im Norden des Landes östlich des Euphrat vorstoßen werde. Die USA und Russland seien über die Pläne informiert worden.

(APA/Reuters)