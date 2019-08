Warum Erdoğan eine Invasion in Syrien plant

Istanbul. An der Grenze zwischen der Türkei und Syrien wachsen die Spannungen. Ankara hat Truppen und verbündete Milizen zusammengezogen, um im Nachbarland einzumarschieren. Die Türkei hat Gebiete im Visier, die von kurdischen Kräften kontrolliert werden. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, droht seit mehr als einem halben Jahr mit der Invasion. US-Verteidigungsminister Mark Esper warnte am Dienstag vor einer derartigen Aktion. Ein einseitiges Vorgehen der Türkei wäre „inakzeptabel“. Bei Gesprächen in Ankara bemühten sich türkische und amerikanische Experten um eine gemeinsame Linie, um einen Einmarsch zu verhindern. Ein Blick auf die wichtigsten Akteure und ihre Motive.

