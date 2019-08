Einigung auf neue Regierung für Bosnien

Sarajewo. Nach langen Verhandlungen haben sich die führenden Parteien in Bosnien und Herzegowina auf eine Regierung geeinigt. Neuer Ministerpräsident des Landes soll der langjährige bosnisch-serbische Finanzminister Zoran Tegeltija werden. Das Staatspräsidium werde seine Kandidatur für das Amt bei seiner nächsten Sitzung bestätigen, berichteten Medien am Dienstag. Die Einigung auf das neue Kabinett kommt zehn Monate nach den Wahlen in dem Balkanstaat.

Der 57-jährige Tegeltija gehört zum Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD) von Milorad Dodik, dem serbischen Vertreter in der Staatsführung. Neben Dodik sitzt in dem Präsidium der Vertreter der Bosniaken (bosnischen Muslime), Šefik Džaferović, und der Vertreter der bosnischen Kroaten, Zeljko Komšić.

Die Staatsführung hatte sich am Montag auf folgende Aufteilung der Ressorts geeinigt: Die Bosniaken werden nach Angaben Dodiks das Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitsministerium, die bosnischen Serben das Handelsministerium und die bosnischen Kroaten die Ministerien für Justiz, Zivilangelegenheiten und Finanzen besetzen. Die Minderheitengruppen erhalten das Ministerium für Menschenrechte und Flüchtlinge. Die nächsten Sitzung des Staatspräsidiums soll in den kommenden Tagen stattfinden, die neue Regierung dann innerhalb von 30 Tagen gebildet werden.

Diskussionen über Nato

Streitpunkt zwischen den Parteien war insbesondere die Haltung Bosnien und Herzegowinas zur Nato. Die Serben sind gegen einen Beitritt zum Bündnis, Bosniaken und Kroaten sind dafür. Die Regierungsvereinbarung enthält nun eine vage Zusage, die Beziehungen zur Nato zu vertiefen.

Als Teil des Friedensvertrages von Dayton aus dem Jahr 1995 setzt sich Bosnien und Herzegowina aus zwei Landesteilen zusammen: der Republika Srpska und der Föderation Bosnien und Herzegowina, in der vor allem Bosniaken und Kroaten leben. Die Hälfte der 3,5 Millionen Bürger des Landes sind Bosniaken (Muslime), 30 Prozent sind Serben und 15 Prozent Kroaten. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2019)