Donald Trump fordert strengere Überprüfung von Waffenkäufern

Nach tödlichen Amokläufen am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump die Einführung strengerer Überprüfungen potenzieller Waffenkäufer gefordert. Dafür gebe es im Kongress auch auf beiden Seiten des politischen Spektrums große Unterstützung, sagte Trump am Mittwoch Journalisten. "Ich will mental instabilen Menschen keine Waffen geben, oder Menschen mit Wut und Hass, oder kranken Menschen.“ Weitergehende Schritte wie ein Verbot von Sturmgewehren schloss der US-Präsident jedoch aus.

Er sprach unmittelbar vor seiner Reise nach Dayton im US-Staat Ohio und in die texanische Stadt El Paso, in denen zwei Schützen am Wochenende insgesamt 31 Menschen getötet hatten. Nach dem Angriff auf ein Einkaufszentrum mit 22 Toten in El Paso gehen die Ermittler von einem rassistischen Hintergrund aus. Der Verdächtige habe vor allem Latinos und Mexikaner angreifen wollen, hieß es. Der mutmaßliche Täter - ein 21-jähriger Weißer - ergab sich der Polizei und ist in Gewahrsam. Wenige Stunden nach dem Blutbad ereignete sich in Ohio ein ähnlicher Vorfall.

Trump: „Meine Rhetorik bringt Menschen zusammen“

Die Demokraten setzen sich seit langem für restriktivere Waffengesetze ein, die Republikaner und die mächtige Waffenlobby haben dies jedoch zumeist verhindert. Viele Demokraten fordern auch ein Verkaufsverbot für Sturmgewehre, die in den USA immer wieder bei schrecklichen Gewalttaten zum Einsatz kommen.

Doch zusätzlich zu einer Debatte über Waffenbesitz entfachten die Angriffe eine weitere Diskussion: Kritiker werfen Trump vor, mit seiner Rhetorik gegen Migranten und politische Gegner den Rassismus im Land zu befeuern. Trump hat die Eindämmung illegaler Einwanderung über die US-mexikanische Grenze zu einem Kernpunkt seiner Präsidentschaft gemacht. Diese Anschuldigungen wies Trump am Mittwoch aber zurück. "Ich denke, meine Rhetorik bringt Menschen zusammen. Unserem Land geht es unglaublich gut. China geht es nicht gut, wenn man sich die Handelssituation anschaut."

