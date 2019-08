Terroranschlag durch Frau in der Türkei vereitelt

Türkische Polizisten haben im Südosten des Landes höchstwahrscheinlich einen Anschlag verhindert: Auf einem belebten Platz in der Stadt Şanlıurfa (einst: Edaasa) nahe der Grenze zu Syrien wurde demnach am Donnerstagnachmittag eine Frau gestellt, die etwas in einem Plastiksack trug und sich verdächtig verhielt. Als Polizisten sie anhalten wollten, floh sie, wurde aber rasch gestellt.

In dem Plastiksack fand sich ein Sprengkörper. Zur Identität der Frau gab es zunächst keine Angaben.

(Reuters)