Hongkong: Eine US-Diplomatin als Sündenbock

„Liebe Reisende, bitte verzeihen Sie uns das 'unerwartete' Hongkong. Sie sind in einer zerbrochenen, zerrissenen Stadt gelandet, nicht in der, die Sie bisher kennen. Doch für dieses Hongkong kämpfen wir.“ Mit Flugblättern und Schildern, in schwarzen T-Shirts wandten sich rund tausend Demonstranten am Freitag am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone an ankommende Gäste. In Dutzenden Sprachen übten sie Kritik an der Lokalregierung und warben um Verständnis für die mehr als zwei Monate andauernden Proteste.



Denn die Stadt im Südosten der Volksrepublik, die aufgrund ihrer Kolonialgeschichte für ihre „britische Ordentlichkeit“ bekannt ist, versinkt zusehends im Chaos. Kaum ein Tag vergeht mehr ohne Protestaktionen, ohne gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Aktivisten. Selbst die Hongkonger Bevölkerung, die die Forderungen der Demonstranten Großteils unterstützt, wird immer nervöser.

