Salvini greift nach der Macht

Rom. Die italienische Regierung ist am Ende der Fahnenstange angelangt. Vizepremier Matteo Salvini will es wissen, er drängt auf Neuwahlen. Am Freitag kündigte seine rechtspopulistische Lega ein Misstrauensvotum im Senat gegen Giuseppe Conte, den Ministerpräsidenten der Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung an.



Die wichtigsten Fragen und Antworten zur italienischen Regierungskrise.



1. Was erhofft sich Innenminister Matteo Salvini davon, wenn er die Koalition platzen lässt?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft