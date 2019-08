USA drohen Berlin mit Truppenabzug

Berlin. Die US-Regierung nimmt vor der nächsten Europa-Reise von Präsident Donald Trump Ende August/Anfang September erneut Deutschland ins Visier. Die US-Botschafter in Berlin und Warschau werfen der deutschen Regierung in teilweise scharfen Worten vor, viel zu wenig für die Verteidigung auszugeben. Sie regen deshalb an, die 35.000 US-Militärs (plus 17.000 US-Zivilisten) von Deutschland nach Polen zu verlegen; Zehntausende Arbeitsplätze von Deutschen wären dadurch gefährdet.

Aktuell ist die US-Regierung verärgert, weil sich die Deutschen nicht an der Schutzmission im Persischen Golf beteiligen, keine Spezialkräfte zur Bekämpfung des IS nach Syrien schicken wollen und an der Ostseepipeline North Stream 2 festhalten. Trump besucht bei seiner geplanten Europareise Frankreich, Dänemark und Polen, macht aber einen Bogen um Deutschland. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2019)