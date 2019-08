Wien. Die Einwohner der Hafenstadt Sewerodwinsk am Weißen Meer in Nordrussland ahnten sogleich, dass da etwas nicht stimmt. Als Ende vergangene Woche das Gerücht in der 190.000-Einwohner-Stadt die Runde machte, dass es in der Nähe einen Unfall bei einem Raketentest gegeben habe und deshalb die Radioaktivität erhöht sei, stürmten sie die Apotheken; binnen Stunden waren die Vorräte an Jod-Präparaten ausverkauft.

