Von der neuen deutschen Teilung

Berlin. Wer durch Brandenburg fährt und die AfD-Werbung sieht, wähnt sich am Vorabend eines Umsturzes. „Wir sind das Volk!“, schreit es von den Plakaten der AfD. Oder: „Der Osten steht auf!“



Die Rechtspopulisten setzen sich als Erben der friedlichen Revolution in Szene, als Bewegung gegen die da oben, gegen die angebliche „DDR 2.0“. Und sie tun das mit einigem Erfolg: In Brandenburg und Sachsen könnten die Rechtspopulisten am 1. September die Landtagswahlen gewinnen. Westdeutschland ist indes politisch ergrünt. 30 Jahre nach dem Mauerfall driften die beiden wiedervereinigten Landesteile politisch auseinander. Und wirtschaftlich? Bis zu zwei Billionen Euro wurden in den Aufbau Ost gepumpt. Es ist ein beispielloser Kraftakt. Bis heute. Er steht auch auf dem Lohnzettel: Erst in diesen Tagen wird das teilweise Ende des „Soli“ vorbereitet, also jener Sonderabgabe auf die Einkommensteuer, die helfen sollte, im Osten „blühende Landschaften“ zu finanzieren, wie sie Kanzler Helmut Kohl versprochen hatte. Wobei der „Soli“ nie zweckgebunden war. Im Osten ging es jedenfalls voran. Die gleichen Verhältnisse wie im Westen gibt es aber nicht, gab es nie und wird es auch nie geben. Ein Vergleich.

