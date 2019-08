Afghanistan: Mindestens 63 Tote bei Anschlag auf Hochzeit

Bei einem vermutlichen Selbstmordattentat in einer Hochzeitshalle in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am späten Samstagabend mindestens 63 Menschen getötet worden. Mindestens 182 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, am Sonntagmorgen über Whatsapp mit. Mehr als 1000 Menschen sollen sich im Inneren befunden haben.

Laut Rahimi ereignete sich die Explosion kurz vor 23.00 Uhr in der Hochzeitshalle "Dubai" im Südwesten der Stadt. Bei Hochzeiten in Kabul feiern Männer und Frauen in getrennten Räumen. Das Attentat fand in dem für Männer vorgesehenen Teil statt.

Noch in der Nacht in sozialen Medien geteilte Videos zeigten verzweifelte Menschen vor der Hochzeitshalle, die Familienmitglieder vermissten. Bilder aus der Hochzeitshalle zeigten blutbefleckte weiße Stühle und viele zwischen oder noch auf ihnen liegende leblose Körper. Im Zentrum Kabuls waren auch eine Stunde nach dem Angriff noch Sirenen von Krankenwagen zu hören.

In der Halle befanden sich zur Zeit des Attentats etwa 1000 Menschen. – REUTERS

Weiterer Anschlag erschüttert Norden Afghanistans

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Vergangenheit hatte aber vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sogenannte weiche Ziele - also wenig geschützte - angegriffen. Der Sprecher der radikalislamischen Taliban, Sabiullah Mujahid, bestritt in einer Mitteilung eine Beteiligung der Gruppe an dem Anschlag und verurteilte die Tat. Der afghanische Präsident Ashraf Gani hingegen machte die Taliban in einer Aussendung verantwortlich. Die Gruppe könne sich nicht von der Schuld entbinden, da sie eine Plattform für Terroristen bieten, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Wenige Stunden später sind in der afghanischen Provinz Balkh durch eine Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe mehrere Zivilisten getötet worden. Zwischen zehn und zwölf Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntag im nördlichen Bezirk Daulatabad ums Leben gekommen, darunter Frauen und Kinder, sagte ein Sprecher der Polizei, Adil Shah Adil. Die Menschen seien allesamt in einem großen Auto gesessen, als die Bombe detoniert sei. Das Fahrzeug sei auf dem Weg in die Provinzhauptstadt Mazar-i-Sharif gewesen.

Die selbst gebauten Bomben werden häufig von radikalislamischen Taliban-Kämpfern gelegt, um afghanische Sicherheitskräfte anzugreifen oder Truppenbewegungen zu behindern. Zahlen der Vereinten Nationen zufolge ist die Zahl ziviler Opfer durch den Einsatz solcher Sprengfallen in Afghanistan zuletzt gestiegen.

USA will Friedensabkommen bis zum 1. September

Erst am Freitag hatte die US-Regierung bekannt gegeben, die Vorbereitungen für ein Friedensabkommen mit den Taliban verstärken zu wollen. Die USA, die vor fast 18 Jahren in Afghanistan einmarschiert waren, verhandeln seit einem Jahr mit den Taliban. Vor der Festlegung auf einen Abzug ihrer Soldaten verlangt die US-Regierung von den Taliban mehrere Zusagen, darunter Sicherheitsgarantien, einen Waffenstillstand und den Beginn eines Dialogs mit der afghanischen Regierung. Dieser Dialog sei nötig, um ein Ende des Afghanistan-Krieges zu erreichen.

Washington strebt ein Friedensabkommen bis zum 1. September an. Ende September finden in Afghanistan Präsidentschaftswahlen statt. Trump hatte im Wahlkampf 2016 erklärt, in seiner Amtszeit würden die US-Soldaten aus Afghanistan zurückgeholt. Derzeit sind dort rund 14.000 Soldaten der Vereinigten Staaten stationiert.

In den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres sind in dem Land nach UNO-Angaben fast 1400 Zivilisten getötet und weitere fast 2500 verletzt worden. Täglich sterben zudem Dutzende Sicherheitskräfte und Taliban-Kämpfer bei Gefechten. Seit Jahresbeginn sind Schätzungen zufolge 220.000 Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht.

(APA/dpa)