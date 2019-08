Der Bräutigam erzählt von der Hochzeit, auf der 63 Menschen starben

Er habe jegliche „Hoffnung verloren“. Mirwais Elmi wollte vergangenen Samstag heiraten, feiern. Doch seine Hochzeit in der afghanischen Haupstadt Kabul wurde zum Blutbad. Ein Selbstmordattentäter riss 63 Menschen mit in den Tot. Elmi und seine Braut überlebten, doch sein Bruder und viele Verwandte und Freunde des Paares starben an diesem Tag. 180 Personen wurden außerdem verletzt.

Obwohl die Terrormiliz „Islamischer Staat“ die Tat für sich reklamiert, beschuldigt der afghanische Präsident Ashraf Ghani die Taliban, eine Plattform für Terroristen bereitet zu haben. Die Taliban selber verurteilen den Anschlag.

Für Bräutigam Mirwais Elmi ist die Politik Nebensache. In einem TV-Interview mit „Tolo News“ erinnert er sich an die fröhliche Gästeschar während der Hochzeitsfeier - nur Stunden bevor viele von ihnen Tod aus der Halle getragen werden sollten. „Meine Familie, meine Braut sind geschockt, sie können nicht einmal sprechen. Meine Braut fällt immer wieder in Ohnmacht“, sagte er. „Ich habe die Hoffnung verloren. Ich habe meinen Bruder verloren, meine Freunde, meine Verwandten. Ich werde nie wieder in meinem Leben das Glück sehen.“ Auf die Begräbnisse könne er nicht gehen, dazu fühle er sich zu schwach. Das Leid der Afghanen werde weitergehen. Der Vater der Braut erzählte örtlichen Medien, dass 14 Mitglieder seiner Familie unter den Toten seien.

Die Taliban gewinnt an Stärke

Seit mehr als einem Jahr reden die USA mit den aufständischen, radikalislamischen Taliban über eine politische Beilegung des langjährigen Konflikts. Nach den al-Qaida-Angriffen von 2001 in New York und Washington waren die Taliban, die al-Qaida-Chef Osama bin Laden beherbergt hatten, von den USA an der Spitze einer internationalen Militärintervention von der Macht vertrieben worden. Seit dem Abzug Zehntausender internationaler Soldaten aus dem Land haben die Taliban rasant an Stärke gewonnen. US-Generäle sprechen seit Langem von einem militärischen Patt.

Bei den USA-Taliban-Gesprächen im Golfemirat Katar, wo US-Delegierte jüngst in schicken Anzügen und Militäruniformen Taliban mit ihren schwarzen Turbanen und weißen Gewändern gegenübersaßen, geht es vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan nicht zu einem Rückzugsort für Terroristen wird. In den vergangenen zwei Wochen hieß es jeden Tag, man stehe kurz vor einem Abkommen, das dann innerafghanische Friedensgespräche, also einen direkten Dialog zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban, in Gang setzen soll. Die Islamisten würden in der Folge an der Macht in Afghanistan beteiligt.

Je mehr das USA-Taliban-Abkommen sowie innerafghanische Gespräche - und damit Frieden - in greifbare Nähe rücken, desto schmerzvoller ist für die Afghanen jeder Tote und desto geringer wird ihre Toleranz für jede Art von Gewalt.

Der Anschlag in Kabul ist für viele Afghanen eine schmerzvolle Erinnerung daran, dass sie sich trotz der größten Fortschritte der vergangenen Jahre im Friedensprozess mit den Taliban weiter keinen Illusionen über ein schnelles Ende der Gewalt hingeben können. Auch wenn die Taliban einem Waffenstillstand zustimmen, droht den Menschen weiter Gefahr - durch die Extremisten der Terrormiliz IS.

Anschläge am Unabhängigkeitstag

Auch am 100. Jahrestag der Unabhängigkeit ist es in Afghanistan zu Anschlägen gekommen. In der ostafghanischen Stadt Jalalabad wurden mindestens 17 Menschen auf dem Weg zu Unabhängigkeitsfeiern verletzt, als sechs Sprengsätze detonierten. Das teilte das Pressebüro des Provinzgouverneurs am Montag mit.

Weitere sechs Sprengsätze seien von Sicherheitskräften entschärft worden, hieß es. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde in Jalalabad ein Kreisverkehr mit einem Denkmal eröffnet. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Provinz Nangarhar sind sowohl die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz "Islamischer Staat" aktiv.

Zum Feiern ist den Afghanen ohnehin nicht. Ein Teil der Feiern zur 100-jährigen Unabhängigkeit von Großbritannien war schon nach dem verheerenden Anschlag auf die Hochzeitsfeier am Wochenende abgesagt worden.

(APA/dpa/Red.)