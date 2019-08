Merkel und Orbán plaudern in Sopron

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ungarische Regierungschef Viktor Orbán haben sich am Montag anlässlich der ersten Massenflucht von DDR-Bürgern vor 30 Jahren in der westungarischen Grenzstadt Sopron zu einem Festakt getroffen. In der evangelischen Kirche der Stadt nahmen sie an einem ökumenischen Gottesdienst teil.

Am 19. August 1989 hatten mehr als 600 in Ungarn urlaubende Ostdeutsche das unter der Schirmherrschaft von Kaisersohn Otto Habsburg stehende "Paneuropäische Picknick" nahe der ungarisch-österreichischen Grenze zur Flucht in den Westen genutzt. Der erste Riss im Eisernen Vorhang, der Ost und West trennte, war der Vorbote des Falls der Berliner Mauer wenige Monate später.

Nach dem Festakt wollen Merkel und Orbán beim Mittagessen im Rathaus der Stadt ein kurzes Gespräch führen. Später ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Aktuell schwieriges Verhältnis

Das Verhältnis der beiden Länder ist seit Jahren kühl. Deutschland kritisiert gemeinsam mit vielen anderen Staaten den staatlichen Druck auf Justiz, Medien und Wissenschaft in Ungarn. Auch die dezidierte Anti-Migrationspolitik Orbáns ruft immer wieder Kritik hervor.

Im Sommer 2015 waren Hunderttausende Migranten durch Ungarn nach Österreich und Deutschland gezogen. Die ungarische Regierung ließ daraufhin einen Zaun an der Südgrenze errichten und fährt seitdem einen kompromisslosen Kurs gegen illegale Migration.

Zu den Feierlichkeiten in Sopron waren keine Vertreter Österreichs geladen, wie das Bundeskanzleramt mitteilte. Zum Anlass des Gedenkens twitterten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Wolfgang Peschorn am Montag gemeinsam: "Vor 30 Jahren markierte eine Demonstration für Frieden und Freiheit den Beginn einer demokratischen Veränderung, die Europa enger zusammen gebracht hat. (...) Aus Nachbarn sind enge Freunde geworden, und gemeinsam können wir heute die Zukunft eines geeinten Europas mitgestalten."

(APA/dpa)