Kroatische Diplomatin wegen rassistischen Äußerungen suspendiert

Die in Berlin tätige kroatische Diplomatin wurde wegen ihrer rassistischen Äußerungen, die sie auf Facebook gepostet hat, suspendiert. Gegen sie wurde ein Disziplinverfahren eingeleitet. Das Außenamt in Zagreb, das sich nach dem Ausbruch des Skandals aufs Schärfste von den Äußerungen der Diplomatin distanzierte, fordert ihre Entlassung, berichteten kroatische Medien am Montag.

"Die festgestellten Fakten weisen zweifellos auf eine schwere Dienstpflichtverletzung hin", sagte der neue kroatische Außenminister Goran Grlic Radman bei einer Pressekonferenz am Montag. "Wir präjudizieren die Entscheidung des Gerichts nicht, erwarten aber angemessene Sanktion für eine derartig schwere Verletzung", fügte er mit Blick auf das Verfahren vor einem Disziplinargericht hinzu.

„Für Rassismus kein Platz"

"Ein Diplomat ist niemals eine Privatperson", betonte der Außenminister und fügte hinzu, dass Elizabeta Madjarevic, Erste Sekretärin der kroatischen Botschaft in Berlin, dem Ansehen Kroatiens geschadet habe. "Für Rassismus und andere Formen der Intoleranz gibt es im Außenministerium kein Platz", betonte er laut Medien.

Grlic Radman, der bis vor kurzem Botschafter in Berlin und damit Vorgesetzter der umstrittener Diplomatin war, soll von ihren rassistischen Ansichten nichts gewusst haben. "Ich bin nicht auf Facebook, ich weiß nicht, was die Leute schreiben", sagte er.

Madjarevic, die seit Anfang des Jahres auf ihrem Posten in Berlin war, sorgte für Aufregung mit einem Facebook-Post vom 8. August. Darin schrieb sie laut dem Nachrichtenportal "index.hr" unter anderem: "Reines und authentisches Europa. Nur weiße Europäer, so wie es vor noch 30 Jahren in ganz Europa der Fall war." Die Diplomatin soll laut dem Nachrichtenportal schon seit längerer Zeit auf verschiedenen Internet-Plattformen ultra-rechte, homophobe und fremdenfeindliche Ansichten gepostet haben.

Die Diplomatin verteidigte sich zunächst damit, dass ihr als Privatperson die freie Meinungsäußerung zustehe. Schließlich behauptete sie, dass ihre Facebook-Seite von Unbekannten gehackt worden sei. Der Außenminister betonte aber am Montag, dass davon "keine Rede" sei.

