Italien: Staatspräsident Mattarella drückt aufs Tempo

Rom. Nein, wütend sei er nicht, sagt Patrizio. Der 53-Jährige arbeitet als Hausmeister im römischen Stadtteil Testaccio. „Wir Italiener sind es gewohnt, uns anzupassen – vor allem an politische Krisen“, sagt er. Auf seinem blauen T-Shirt prangt der Spruch: „Keep calm“ – ruhig bleiben. Dass es nun, nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte zu Neuwahlen kommen wird, glaubt Patrizio nicht. „Für das Land wäre es das Beste, wenn sich alle an einen Tisch setzen und wenigstens einmal nicht an sich, sondern an Italien denken würden.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft