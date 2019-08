Der Iran-Coup von Biarritz brüskiert die USA

Donald Trump gab sich ungewohnt schmallippig. „Kein Kommentar“, sagte der US-Präsident zum Überraschungsbesuch des iranischen Außenministers Javad Zarif beim G7-Gipfel in Biarritz. Die Einladung für Zarif war eine Spitze des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegen die Amerikaner: Macron sprach in Biarritz bewusst mit einem Politiker, der von Trumps Regierung erst vor Kurzem mit Sanktionen belegt worden war. Man könne die Leute nicht am Reden hindern, meinte Trump dazu. Genau das ist der Punkt, den Frankreich, Deutschland und Großbritannien in der Diskussion mit den USA betonen: Verhandlungen mit Teheran seien der richtige Weg.

