Die Rechnung Salvinis geht (vorerst) nicht auf

Umfrage-König Matteo Salvini hatte sich das alles anders vorgestellt. Der Lega-Chef wollte Neuwahlen in Italien vom Zaun brechen, als er sein Regierungsbündnis mit der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung in die Luft sprengte und den parteilosen Premier, Giuseppe Conte, stürzte. Doch erst spielte das Staatsoberhaupt, Sergio Mattarella, nicht mit und den Ball zurück ins Parlament. Und dann bahnte sich in Windeseile eine neue Koalition an – ohne Lega.



Die Sozialdemokraten (PD- Partito Democratico) überwanden ihre Abscheu gegen die Fünf Sterne, mit denen sie noch vor eineinhalb Jahren ein Bündnis kategorisch ausgeschlossen hatten. Bevor am heutigen Dienstag die Frist abläuft, die Mattarella den Parteien für Sondierungen gesetzt hat, schien zwischen den beiden Fraktionen links der Mitte nur noch ein Name zu stehen: Conte. Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio beharrte darauf, dass der bisherige Premier auch einer neuen Regierungsallianz mit den Sozialdemokraten vorstehen müsse.



Diese Bedingung lehnte der PD-Chef, Nicola Zingaretti, zunächst ab. Es müsse einen neuen Premier geben, sagte er. Conte habe die ausländerfeindliche Agenda der Lega mitgetragen. Hinter den Kulissen in Rom munkelte man schon über einen Kompromiss: Conte könnte als EU-Kommissar nach Brüssel wechseln. Doch dann deuteten die Sozialdemokraten an, dass Conte auch als Premier akzeptabel wäre.

So nahe waren sie und Fünf Sterne dem Hafen schon, dass die Lega mit dem Zurückrudern gar nicht mehr nachkam. Als hätte es den Koalitionsbruch nie gegeben, bieten die Rechtspopulisten dem bisherigen Partner reumütig an, es noch einmal zu versuchen. Laut Medienberichten sind sie sogar bereit, Di Maio als Premier auf den Schild zu heben. Landwirtschaftsminister Gian Marco Centinaio, ein Gefolgsmann Salvinis, bekräftigte am Montag das Offert zur Fortführung der Fünf-Sterne-Allianz. Doch Di Maio machte keine Anstalten, den Köder zu schlucken. Er dürfte einen Koalitionswechsel vorziehen.





