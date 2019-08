Italien: Fünf Sterne frieren Verhandlungen mit Sozialdemokraten ein

Die Fünf-Sterne-Bewegung friert die Verhandlungen mit den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) ein. Ein Abkommen sei zwischen den beiden Parteien noch in weiter Ferne. Solange es nicht zu einer klaren Zusage der PD-Partei zu Premier Giuseppe Conte als Regierungschef des neuen Kabinetts komme, habe es keinen Sinn, weiter zu verhandeln, verlautete es aus Fünf Sterne-Kreisen am Dienstag in Rom.

Eine neue Gesprächsrunde zwischen den beiden Parteien, die am Dienstagvormittag nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht geplant war, wurde abgesagt. "In einer derart heiklen Phase für Italien können wir keine Zeit verlieren. In der PD hat man jedoch noch unklare Ideen. Man spricht von der Verteilung der Ministerien, nicht über das Regierungsprogramm. So geht es nicht", hieß es in einer Presseerklärung der Fünf Sterne.

Denn die linkspopulistische Bewegung verlangt, dass der zurückgetretene Ministerpräsident Conte auch die neue Regierung wieder führt. Die Sozialdemokraten verlangen dagegen einen deutlichen Bruch mit dem "Populistenkabinett" aus Fünf Sternen und der rechtspopulistischen Lega, dem der parteilose Anwalt Conte in den vergangenen 14 Monaten vorstand. Sie fordern einen neuen Premier.

Frist läuft bist Mittwoch

Lega-Chef Matteo Salvini hatte der Fünf-Sterne-Bewegung Anfang August die Zusammenarbeit aufgekündigt und damit eine Regierungskrise ausgelöst, die Conte zum Rücktritt bewog. Nun beobachtet die Lega mit Sorge den möglichen Abschluss eines Regierungspakts aus dem Ex-Koalitionspartner Fünf Sterne und der PD. Im Falle eines Koalitionswechsels der Fünf Sterne steht der Lega die Oppositionsbank bevor. Vor der Regierungskrise stand die Lega in den Umfragen als stärkste Kraft da und drang auf vorgezogene Wahlen. Nunmehr ist die Zustimmung in den Umfragen wieder rückläufig

Bis Mittwoch hat Staatspräsident Sergio Matterella den Parteien Zeit gegeben, um neue Regierungsmöglichkeiten auszuloten. Am Nachmittag will er die Parlamentspräsidenten Maria Elisabetta Alberti Casellati (Senat) und Roberto Fico (Abgeordnetenhaus) treffen. Am Mittwoch empfängt Mattarella dann erneut Parteidelegationen zu Beratungen im Quirinal. Danach will er bekannt geben, ob es neue Regierung geben wird oder nicht. Die Alternative sind Neuwahlen.

