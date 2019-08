Das Bukarester Gruselkabinett der Korruption und Intrigen

Budapest/Bukarest. Rumänische Politik ist so übersichtlich wie eine Fressorgie unter Haifischen, und so mag die jüngste Regierungskrise in Bukarest chaotisch anmuten. Aber eigentlich ist es ganz einfach: Im November sind Präsidentschaftswahlen. Beim heftigen Gerangel darüber, wer für die diversen Parteien kandidieren darf, haben sich die regierenden postkommunistischen Sozialisten (PDS) jetzt schwere Prellungen zugezogen. Die Folgen können für sie fatal sein.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft