Das Who's who der römischen Krise

Rom. Der italienische Koalitionspoker geht in eine entscheidende Runde. Folgend ein Überblick über die Akteure in der Regierungskrise:



Sergio Mattarella In einer politischen Krise hat in Italien der Staatspräsident die wichtigste Rolle. Seit Februar 2015 bekleidet der Jurist Sergio Mattarella dieses Amt. Der frühere Verfassungsrichter ist auf Stabilität bedacht und hat bereits bei der Regierungsbildung nach den Wahlen im März 2018 ein ruhiges Händchen bewiesen. Er ist der jüngere Bruder von Piersanti Mattarella, dem einstigen Präsidenten der Region Sizilien, der 1980 von der Mafia ermordet wurde. Politisch ist der 78-Jährige eher links zu verorten, er gilt als einer der Gründungsväter der sozialdemokratischen Partito Democratico.

